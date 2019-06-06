離奇命案！兩對夫妻同天入住多明尼加飯店…7天內死3個

▲7天內3美國人在同間飯店內身亡，左為夏溫納，右為霍爾姆斯夫婦。（圖／翻攝自Twitter／@duckm4st3r）



國際中心／綜合報導

多明尼加旅遊勝地拉羅瑪納（La Romana）內的一間渡假村在7天內發生2起命案，共造成3人死亡，離奇的是，死亡的都是來自美國的遊客。跟據外媒報導，其中一名死者在喝下房間內的飲料後沒多久便倒地身亡，另外兩名死者則在退房當天被發現死在房內。目前3人的遺體都已交由多明尼加的法醫鑑定，美國國務院表示，將會持續關注這兩起命案的調查結果。

根據美聯社報導指出，這三名美國人都在5月25日登記入住巴伊亞普林渡假村（Bahia Principe Hotels & Resorts）。其中來自賓州的夏溫納（Miranda Schaup-Werner）與丈夫為了慶祝結婚紀念日，選擇到多明尼加旅行，沒想到夏溫納在入住當天，喝了房內迷你酒吧的飲料，隨即暈倒在地，她的丈夫表示，「前一秒夏溫納還開心地拍照，沒想到卻突然感到一陣劇痛後，就立刻暈倒在地。」儘管急救人員很快抵達，但夏溫納還是當場死在房間內。

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▲霍爾姆斯夫婦還在臉書上po出開心出遊的照片。（圖／翻攝自Facebook／Danker Holmes）



離奇的是，5天後一對來自馬里蘭州剛訂婚的夫妻，63歲的霍爾姆斯（Edward Nathaniel Holmes）與49歲的戴伊（Cynthia Ann Day），未在規定時間內退房，房務人員前往提醒時發現，兩人竟倒臥在床上。根據初步調查，兩人的死因是呼吸衰竭和肺水腫，房內也沒有任何爭執與打鬥痕跡，但在房間內找到了降血壓的藥物。

多明尼加警方表示，目前沒有確切證據指出這2起命案的關聯，法醫也在進行解剖調查。美國國務院發布聲明表示，會持續關注調查結果。多明尼加是加勒比海著名的渡假勝地，旅遊業佔該國經濟比超過17%，尤其以平均每年220萬人的美國遊客占最多數。