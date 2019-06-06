一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

▲馬來西亞傳出印裔一家四口遭雷擊，剩一人存活。（圖／翻攝自Astro Awani下同）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞仁保縣（Daerah Jempol）日前傳出一起家庭悲劇，一家四口在雷雨交加的夜晚，準備到飼養的羊圈中巡視，沒想到卻遭到雷擊，四口人最後只剩下一重傷，其他三人皆當場死亡，警消到場也難過表示，「剩下的9歲兒子是唯一的倖存者」。

綜合外媒報導，38歲丈夫伊蘭哥溫（S. Elangovan）和36歲妻子卡利亞（P. Kaliammah）在遇害當天，因為氣候不佳所以帶著9歲和3歲的兒子到家中的羊圈查看，希望羊隻可以平安度過，卻沒想到在巡視的過程中，雷雨交加，一家人人就此失蹤。警方在當晚接獲報案立刻進行搜索，不久即在農場旁找到三具遺體，而唯一存活的9歲男童因為重傷大哭，救援人員立刻將他送往醫院急救。

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▲遭到雷擊的一家人。

三名死者接過解剖調查，確認死因都是因遭到閃電擊中，另外現場也有7隻羊和2隻狗遭到雷擊死亡。救援人員也表示，當時抵達事發點時，三名罹難者的遺體都已經冰冷，可能是已經遭到擊中一段時間，而倖存的9歲男童，被緊急送往醫院後進行急救檢查，特別呼籲民眾雷雨期間盡量避免外出。