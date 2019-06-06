索羅門100天決定是否斷交台灣　衛報：陸持續施壓太平洋6國

▲總統蔡英文2017年與索羅門總理蘇嘉瓦瑞一起動土。（圖／ETtoday資料照）

國際中心／綜合報導

《索羅門時報》（Solomon Times）5日報導，索羅門外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）證實，是否要與台灣斷交並轉而與中國大陸建交，將在未來100天內做出決定。《衛報》則指出，近年來，中國大陸一直向6個太平洋的島國施壓，試圖改變這些國家的盟國，藉此讓我國陷入外交危機。

《衛報》報導，索羅門群島是少數與台灣維持外交關係的國家之一，將在100天內決定是否要轉向與北京建交。馬瑞雷與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3日展開雙邊會談，討論了這個議題，但並未公開敏感內容。

就在莫里森本周拜訪索羅門群島之前，澳洲與中國大陸在太平洋區域展開「影響力的拉鋸戰」，因此外界猜測，他是否會敦促索羅門維持與台灣的外交關係。索羅門的決定相當受到矚目，它是國際間正式承認台灣的17個邦交國之一。

一名政府官員透露，莫里森本周與馬瑞雷在首都荷尼阿拉（Honiara）談及此事，這代表馬瑞雷要在100天內決定是否與台斷交，也就是大約9月中旬時結果會出爐。

我國在亞太地區共有6個邦交國，分別是吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島與吐瓦魯國。近年來，中國大陸一直加大對上述6國的壓力，包括提供大量援助以及資金；對於這些仰賴援助的國家來說，是很大的誘因。

莫里森3日與索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，他不會證實彼此是否有討論關於台灣的問題，但不管如何，澳洲都不會在這個議題對索羅門施壓；索羅門是獨立的主權國家，將會根據自己的國家利益做出決策。

據了解，澳洲一直在尋求對策，藉此壓制中國大陸在太平洋日益增長的影響力，莫里森也提出「太平洋升級」政策並投入大量預算。

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