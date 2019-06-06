關稅是對的？民調54%支持「川普2020連任」　全靠經濟策略翻身

▲CNN一項民調顯示，多數美國人認為川普會連任下一任總統。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）當初總統大選批評聲浪不斷，選後也頗多爭議，但現在CNN民調顯示，越來越多人認為川普將會贏得2020的總統大選。

據CNN報導，雖然除了經濟問題外，川普在其他方面都有諸多爭議，但現在大多數美國人都認為川普將會連任。民意調查顯示，有54%人認為川普會贏得連任，41%的人認為會失敗，與去年12月的民調幾乎相反，當時有51%人認為川普會競選失敗。

報導指出，此轉變最主要的原因在於，不支持川普的人數降低，從81%降到67%。這些不支持川普的人，有13%原因在於川普說謊、11%原因是種族主義、11%原因在於川普無能、7%認為川普舉止不像總統。

至於支持川普的人雖沒變多，但絕大多數都關注於經濟問題，有26%贊同他的經濟策略、12%是因為他信守承諾、9%認為他做得比其他總統更多、8%提到失業率的改善、5%則是因為邊境政策。

特別的是，川普在民調中支持率最高的，是民眾認為「經濟形象特別好」，總共有28%，也是針對經濟議題有史以來的支持率新高；支持率第二高的則是一項與經濟相關、幫助中產階級的措施，雖然44%支持、49%反對仍算負面，但比起前一任總統歐巴馬已經有所改善。

不過，對外貿易及外交政策，川普的支持率皆不高，不滿的問題在於墨西哥進口關稅以及非法越境問題，還有針對北韓及伊朗的威脅處理。不過總體而言，美國人對於伊朗及北韓威脅的看法已經有所改善。