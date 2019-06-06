美墨談判不歡而散！川普威脅如期加徵關稅：會有更多美企回國

▲美國總統川普用關稅威脅墨西哥解決移民問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美墨代表團5日在白宮針對非法移民問題進行談判，最後卻以失敗收場。美國總統川普在推特發文表示，如果第二輪談判仍未有皆果的話，就會依照原計畫在10日對墨西哥商品加徵5%的關稅，「雙方的確有進展，但遠遠不夠。」墨西哥外交部長艾布拉德則樂觀指出，雙方聚焦在移民而非關稅問題，對談非常的順利。兩國代表會在6日繼續進行第二輪談判。

川普上月30日透過推特宣布，美國從墨西哥進口近3600億美元貨品10日起加徵5%關稅，若非法移民人口沒有改善，關稅稅率將會逐月攀升，最終在10月1日調漲至25%。第一輪談判結束後，川普在推特上表示，雙方討論確實有進展，但遠遠不夠，若是第二輪談判也失敗的話，那麼下周一（10日）就會開徵5%關稅，並強調，「關稅越高，搬回美國的企業就越多。」

副總統潘斯（Mike Pence）與艾布拉德（Marcelo Ebrard）在白宮進行了90分鐘的會談，CNN報導指出，墨西哥官員承認美墨邊境確實存在危機，並提出改善方案，但美國官員認為墨西哥還能做更多。潘斯在推特上同意川普的說法表示，談判將會繼續，「墨西哥必須採取更多措施來解決邊境的緊急危機。」

談判結束後，艾布拉德在墨西哥駐華盛頓大使館的記者會上表示，對於談判結果保持樂觀態度，因為雙邊重要的決策人士都已見到面，並強調，與美國的談判聚焦在移民問題，而非關稅問題，「我們承認移民人數確實有增加，在談判的過程中，也有向美方具體表達墨西哥的觀點，並央重點放在非法移民。」

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▲墨西哥外交部長艾布拉德。（圖／達志影像／美聯社）



但知情人士提到，在關稅方面，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和川普的想法存在分歧。據了解，萊特海澤曾透露，對墨西哥徵收關稅的舉動，可能會讓國會批准美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）這件事情上變得更加複雜。