大人沒發現！3歲妹泳池內「倒栽蔥」掙扎30秒　10歲姐奮勇跳水一把拉起

▲妹妹在水中倒栽蔥近30秒。（圖／翻攝自YouTube／FN TechRoom）



國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一對姐妹在社區泳池游泳時，3歲的妹妹帶著泳圈跳下水，沒想到泳圈的浮力讓她頭上腳下浸在水裡，力氣過小的她完全沒辦法將頭露出水面，只好不斷掙扎，好不容易掙脫後就一直往下沉，眼看快要溺斃時，10歲的姐姐從另一邊上岸後，看到狀況立刻不顧一切衝下水，一把將妹妹拉起。現在妹妹也已度過危險期，順利出院，醫護人員表示，再慢一步可能就會喪命。

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▲姐姐試圖替妹妹進行CPR。（圖／翻攝自YouTube／FN TechRoom）



從影像中可以看到，年僅3歲的卡利（Kali Dallis）套著一個黃綠色的游泳圈，奮力跳入游泳池中，沒想到泳圈的浮力卻讓她失去平衡，頭下腳上地在泳池內掙扎，不斷張開雙腳試圖讓頭露出水面，卻因力氣太小而徒勞無功，最後終於掙脫泳圈，又因個子太小，踩不到泳池底，只能不斷向下沉。

就在卡利掙扎近30秒後，剛從另個泳池上岸的10歲姐姐潔拉（Jayla Dallis）一個回頭，發現妹妹就快要溺斃，二話不說立刻跳入水中將妹妹拉起，並試圖替妹妹做CPR。潔拉表示，「妹妹已經全身無力，我只好拉住她的頭髮，抓住她的腰把她拖上岸。」這時在一旁的阿姨才連忙趕來幫忙並叫救護車。警方也提醒千萬不要讓幼童單獨在較深的泳池邊玩耍。