升級商務艙！他驚見座椅「沾滿乾掉嘔吐物」　強忍噁心感10hrs

▲大衛很不滿意空服員的服務。（圖／翻攝自推特／Dave Gildea）



國際中心／綜合報導

美國一名軟體公司的副總裁大衛（Dave Gildea）上月搭乘英國航空（British Airways），要從倫敦飛往西雅圖時，卻發現機上座位的抬腳墊沾有乾掉的嘔吐物，連地板也都有白色液體，導致他在約10小時的飛行期間內要忍住強烈的噁心感。

《每日郵報》報導，38歲的大衛平時在矽谷工作，他5月22日搭乘英國航空，卻發現自己的座位沾有嘔吐物，看起來已經殘留好幾天。據了解，他事前在倫敦希斯洛機場升級成商務艙的位置，最後卻得忍受相當不衛生的環境。

大衛當時登機後還沒發現嘔吐物，直到經過兩小時，他因為想睡覺而打開抬腳墊才驚覺異狀，「那也濺到後面的牆壁與地板。」然而，空服員對此反應冷淡，完全沒有表達歉意，甚至暗示那可能是大衛自己造成的。

整趟旅程中，大衛並沒有被安排到其他座位，他只好用毯子蓋住髒掉的地方，眼不見為淨。他表示，自己睡著時不小心動到毯子，他醒來時發現雙腳緊貼著嘔吐物，「我經常旅行，這是一次非常糟糕的經歷。」

英國航空事後則發表聲明致歉，很遺憾沒有達到客人的期望，「我們正展開調查，並與顧客保持聯繫，我們會道歉並解決這個問題。」