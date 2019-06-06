要求川普驅逐移民學生　女老師以為匿名…狂發歧視推文被解僱

▲川普上任後便誓言要非法移民回到自己原本的國家。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國德州女老師克拉克（Georgia Clark）上月17日在推特發布歧視言論，她以為自己是匿名傳訊給總統川普，沒想到言論都是公開的，事後她則遭到解僱。當時她寫道，她所任職的學區內到處都是非法移民，政府應該驅逐出境這些沒有證件的學生。

CNN報導，克拉克自1998年以來就在沃斯堡獨立學區教書，長期擔任高中英語老師，然而，她5月17日卻透過一連串的貼文批評學生。她形容，校園充斥著來自墨西哥學生，這些人是非法移民；當局應該積極展開調查，同時驅除沒有身分證明文件的學生。

克拉克的推文引發熱議，學校董事會4日晚間召開會議，部分成員非常不能認可這名女老師的行為，經由投票，便決定終止她的合約。對此，克拉克的律師表示，將會針對校方的行為提出異議。

學校董事會議結束後，學區教育長斯克里布納（Kent P. Scribner）表示，基於他的專業判斷，必須停止與克拉克的契約，「我們的任務，是讓所有學生在大學、職場與社區上的領導方面取得成功。」

根據德州當地法律規定，克拉克有15天的時間可以向州教育局提出申訴；在申訴過程中，她仍算是學校職員且領有薪水。

據了解，克拉克被解職的原因不只是她的貼文，其他針對她的指控也陸續浮出水面。一名未透露姓名的學生表示，這位女老師曾在下課後說「墨西哥人不該非法進入美國」；還有學生告知要去洗手間，克拉克卻要求對方出示身分證明，

克拉克並不是首次在課堂發表種族歧視的言論，她特別愛針對來自墨西哥的學生。事實上，她2013年就曾被短暫停職，據悉她對說西班牙語的學生相當無禮，此外，她還把不同膚色的學生分成兩邊過。