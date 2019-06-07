幸運餅乾字條「背面5數字」　他跟著買2年…爽中108億頭獎

▲靠幸運餅乾字條號碼，爽中108億頭獎。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州一名66歲老翁傑克森（Charles W. Jackson Jr），兩年前獲得孫女贈送給他的一張幸運餅乾紙條，在紙條背面發現一組數字，從此之後他一直照著這5個號碼購買樂透彩券，沒想到真的贏得「威力球」（Powerball）頭獎，獎金高達3.44億美元（約108億元新台幣）。

根據CNBC報導，傑克森原先在北卡州經營商店，目前已經退休。他4日出席獲獎記者會時表示，他第一次對獎時，原本以為自己只中了5萬美元，後來才發現是中了頭獎，讓他驚訝地不敢相信。他說，他將會把一部份獎金捐贈給兒童醫院或是退伍軍人組織等慈善機構，另外也會分給他的兄弟每人100萬美元（約3100萬元新台幣）。

傑克森選擇一次性領走2.23億美元（約69.9億元新台幣）獎金的方案，而非長期分次領走全數金額。扣除24％的美國聯邦稅和5.5％的州稅後，傑克森大約可抱回1.58億美元（約49億元新台幣）的實際現金。財經專家大多建議中獎人以一次性付款的方式領走獎金，並將這筆財富投入相對安全的長期股票投資。