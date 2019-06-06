最後留言「這男的好怪」！她約陌生大叔開房間　3小時後慘成裸屍

▲最後留言「這男的好像有一點奇怪」，24歲女全身赤裸在旅館慘死。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓京畿道烏山市一名24歲女子2日在一間旅館房間內遭人勒斃，而且死亡時全身赤裸。南韓警方調閱監視畫面後，發現一名33歲男子涉有重嫌，對方到案後也坦承殺人，由於2人是透過聊天軟體認識且第一次見面，所以男方的殺人動機仍待調查。

根據《亞洲經濟日報》報導，受害女子（下簡稱A女）2日下午5時許與男子（下簡稱B男）一起入住旅館，不久後就傳訊息告訴朋友「這個男的好像有一點奇怪」，接著就再也沒有任何消息。朋友收到訊息後非常擔心，但打電話給A女又聯絡不上，因此決定前往A女入住旅館，拜託旅館人員一起到房間查看。

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▲由於B男與A女並不熟識，所以B男的殺人動機仍待調查。（示意圖／記者李鍾泉攝）

2人晚間8時許打開A女入住的房間，發現A女已經倒在地上氣絕身亡，死亡時身上一絲不掛，頸部還有被勒過的痕跡。警方調閱旅館及附近路口監視器，發現B男與死者一起入住，但卻獨自一人離開旅館，因此懷疑B男涉有重嫌，並且於3日上午將對方逮捕。

報導指出，B男被警方逮捕時沒有逃跑及反抗，偵訊時也坦承A女是他殺的，但沒有透露自己殺人的原因，只知道他與被害女子並不熟識，2人是透過聊天軟體認識且第一次見面，因此B男的殺人動機仍待調查。