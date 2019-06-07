倫敦25度「太熱」！英軍精銳為女王慶生彩排　2士兵曬到暈倒

▲英國近衛軍士兵，在典禮彩排上被曬到暈倒。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國王室近衛軍（Household Division，或譯英國御林軍）以優秀的軍容儀態和華麗的軍服聞名，過去數百年來在戰場上屢建戰功，現在則擔負英國王室禮儀重任。不過，近日在一次典禮彩排上，卻有2名近衛軍士兵在氣溫僅25度的情況下昏倒，不免讓人懷疑這支英國精銳部隊的體格。

根據英國《每日郵報》報導，英國王室6月1日為女王伊莉莎白二世的官方生日大典舉行彩排預演，由安德魯王子檢閱近衛軍部隊。不料，列隊中卻有2名士兵突然「雙膝一軟」，昏厥倒地，彩排也被迫暫停。

受限於軍紀約束，其他近衛軍眼看同袍倒下，卻也無法伸出援手，只能等待現場軍醫官上前檢查，並將暈倒士兵抬出場外。英國媒體認為，2名士兵是因為天氣酷熱，才會體力不支暈倒，但確有網友質疑，當天倫敦的氣溫只有攝氏25度左右，實在稱不上「酷熱」。

也有部分人替體力不支的近衛軍士兵辯解稱，雖然20多度的氣溫並不炎熱，但夏季倫敦濕度經常超過75％，加上士兵必須穿著華麗但厚重的軍服，頭上還戴著重達1公斤的熊皮帽，長期站立在陽光下也容易產生頭暈、昏厥的情況。

事實上，這已經不是第一次有近衛軍士兵在典禮上體力不支，例如2017年的一次慶典中，由於當天氣溫接近攝氏28度，也有5名士兵先後於閱兵式中暈倒，另外在2016年、2012年和2010年也都曾發生過類似事件。

▼醫官上前協助體力不支的士兵。（圖／路透）



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