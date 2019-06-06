差點！直徑16米小行星「2019KA4」　剛以時速2萬公里掠過地球

▲小行星2019K4A掠過地球（白色小行星軌道與藍色地軌道交會）。（圖／翻攝JPL網站）



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美國航空暨太空總署（NASA）追蹤一顆名為2019 KA4的小行星，直徑約16公尺至36公尺之間，於台灣時間5日下午以每小時2萬5776公里的時速掠過地球。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，2019 KA4小行星於5月29日第一次被科學家發現，正朝地球快速飛來。噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）追蹤，這顆小行星於英國時間5日上午7時23分（台灣時間下午2時23分）與地球擦身而過。

2019 KA4是一種近地小行星（NEA），與近地彗星（NECs）同為近地天體（NEO）。澳洲斯威本理工大學（Swinburne University）說明，當小行星與地球越來越接近，直到近日點小於1.3天文單位時，就被稱為近地小行星，或者稱為近地天體。

近地小行星又可以依據軌道的不同，分為阿登型（Aten）、阿波羅型（Apollo）或阿莫爾型（Amor）。2019 KA4就屬於阿莫爾型小行星，因為其軌道與小行星1221阿莫爾類似。

NASA估計這枚太空岩石的直徑介於16米至36米之間，從距離地球322萬公里外掠過，相當為地球至月球距離的8倍。

2013也曾有一顆相同大小的小行星在俄羅斯車里雅賓斯克州（Chelyabinsk Oblast）上空爆炸，造成大範圍建築玻璃遭震碎，上千人受傷。