短跑女將「出櫃」遭鄉親羞辱！安危堪憂...愛侶離去　狠媽：已斷絕母女關係

▲印度短跑女將杜蒂．強德出櫃引來鄉親撻伐。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



獲獎無數的印度短跑女將杜蒂．強德（Dutee Chand），5月成為印度首位出櫃的運動員後，反而引來家鄉戈巴爾布爾（Gopalpur）村民與爸媽的不滿與羞辱。媽媽阿庫吉．強德（Akhuji Chand）受訪時還說，已斷絕與女兒的關係。據了解，杜蒂強德因為不得不面臨家鄉的撻伐，支持者相當擔憂她的安危。

綜合外媒的報導，杜蒂．強德的爸爸洽克拉達．強德（Chakradhar Chand）在受訪時表示，「女兒的所作所為是不道德的，她已經摧毀了我們村子的名譽，我真的不敢相信...我的女兒...」

杜蒂的媽媽阿庫吉．強德（Akhuji Chand）甚至在受訪時說，她已經斷絕與女兒的關係。戈巴爾布爾編織工人合作社（Gopalpur Weavers Co-operative Society）主席賓塔（Benudhar）則表示，他們曾對杜蒂．強德贏得獎牌感驕傲，但在知道她的性向後感到震驚。據悉，杜蒂的愛侶則因為害怕暴力的威脅與鄉親的批評，也已經搬離該地，前往另個地區居住。

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▲杜蒂．強德2013年時贏得印度18歲以下女子100公尺短跑全國冠軍，後來更取得奧運門票。（圖／達志影像／美聯社）

杜蒂強調，她自2017年以來，一直與村中一名女性保持親密關係，但她的姊姊莎拉瓦蒂（Saraswati）一直威脅要公開這段關係，她只好自己率先公開。

杜蒂還說，每個人都需要伴侶，「我希望和我愛的人在一起，而我在我的伴侶身上找到這一切」；如果家裡逼她嫁給男人，她將選擇自殺；儘管公開性向是危險的，但不能活在恐懼中，在出櫃後，她感到平和並決定與愛人共度餘生。

杜蒂．強德在今年5月公開承認自己同志身分，成為印度首位公開出櫃的運動員，但鄉親與爸媽卻對她態度丕變，認為她破壞戈巴爾布爾（Gopalpur）的名譽。

出生在印度東部奧里薩省戈巴爾布爾（Gopalpur）村莊的杜蒂．強德，2013年時贏得印度18歲以下女子100公尺短跑全國冠軍，後來又在全國性與亞洲田徑賽短跑項目拿下金牌與銅牌，成為首獲參加奧運100公尺短跑項目資格的印度女性，可說是戈巴爾布爾的榮耀。