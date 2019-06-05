「1噸冰毒」破紀錄！黑市價值174億　日警埋伏海邊突襲查獲

▲分裝後的甲基安非他命，俗稱冰毒。（示意圖／取自法務部網站）



國際中心／綜合報導

日本警方近日在靜岡縣海岸一艘可以船隻上查獲一噸冰毒，當場逮捕7名中國籍男子。依據黑市價格估計，這批毒品價值約600億日圓（約174億元新台幣），為日本國內單次查獲毒品最高記錄。

綜合日媒報導，東京警視廳接獲線報，3是晚間9時30分左右，在靜岡縣南伊豆町海岸檢查一艘剛抵達的船舶，查獲大量毒品。警方表示，這批冰毒被分裝成2公斤一袋的小袋，共500袋冰毒。

警視廳當天以違反《覺醒劑取締法》罪名（覺醒劑為日本對毒品的一種分類），逮捕在場7名年齡介於20歲至49歲間的中國籍男子。據瞭解，7名分別負責卸貨、在海岸等待船隻等工作。

警視廳透露，接獲當地居民報案稱「有可疑船隻進入港口」，因此展開調查，當天辦案人員埋伏在南伊豆町海岸邊，於嫌犯裝卸毒品時一舉人贓俱獲。警方認為，嫌犯在海上進行交接毒品的「倒貨」行為，正深入調查中。

日本財務省表示，這起案件創下日本國內單次查獲毒品量之最，在此之前，查獲毒品量最大的一次，是2016年在沖繩縣那霸一艘遊艇中查獲的600公斤毒品。