3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」

編輯／Rose 圖／翻攝PAKUTASO

看看身邊的單身狗們，有沒有發現大多都是處女座、巨蟹座、金牛座呢？嚴格要求完美的處女座，容易因此而讓他人卻步，反而遲遲沒有脫離單身的機會，本身更覺得值得愛的人不多，因此若是你的另一半是處女座，你要驕傲你被挑剔的處女座認證為「值得愛的人」。

處女座：值得喜歡的人不多

處女座「惡名昭彰」，容易因外界的三言兩語讓有可能的對象卻步，因此提高了單身率，除了會讓對象覺得有壓力之外，處女座的擇偶條件的確高標，在處女座心中「值得喜歡的人」不多。

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巨蟹座：談戀愛是自找麻煩

單身的時候想趕快脫單，談戀愛的時候又覺得麻煩，且別人黏太緊時，巨蟹會特別突然想擁有「自我空間」，但當對方拉開一丁點距離時，巨蟹又覺得另一半用情太淺，對於「距離」的拿捏相當麻煩。而且巨蟹愛宅在家，與其談戀愛給自己找麻煩，倒不如在家玩手機。

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金牛座：來得快的愛情，去得也快

金牛座個性慢熱，容易讓有興趣的人覺得「熱臉貼冷屁股」，實際上是因為還不熟，金牛們無法放開自我而已。金牛認為來得快的愛情，去得也快，金牛喜歡慢慢深入了解一個人，交心之後深情付出，才是金牛的調調。