烏警喝醉槍殺5歲童！民眾暴怒「圍攻警局」狂丟催淚彈：高層出來面對

▲烏克蘭警察喝醉槍殺5歲童，民眾暴怒「圍攻警局」狂丟催淚彈及照明彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭基輔發生一起警察槍殺兒童事件。當地2名員警5月31日喝醉後在公寓庭院開槍射鐵罐，但不料流彈卻擊中一名路過的5歲男童頭部，造成男童重傷送醫仍宣告不治。儘管事後2名員警立刻被逮捕送辦，但事件已經在當地引爆民怨，民眾包圍並擲催淚彈攻擊警局，高喊「警察殺人」、「嚴懲負責人」等語。

綜合媒體報導，基輔2名警員5月31日下班後後相約在一處公寓庭院喝酒，2人喝醉後就用手槍射擊放在遠處的瓶子及鐵罐，但沒想到流彈卻擊中一名路過的5歲男童頭部，儘管男童立刻被緊急送往醫院急救，但醫生仍在6月3日遺憾宣布男童的死訊。

消息曝光後引發當地社會輿論譁然，涉事的2名員警也被立刻逮捕送辦，但警方的委任律師卻在法庭上辯稱，男童是因為摔倒「頭部撞上岩石」才會死亡，但因為當初醫生在急救時，有在男童的頭部發現子彈碎片，因此律師的說法馬上就被拆穿。

請繼續往下閱讀...

▲警察槍殺5歲童讓當地民怨爆發，民眾包圍警局並且投擲催淚彈。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

事件報導後導致當地的民怨爆發，憤怒民眾的民眾手持「警察是殺人兇手」標語，不斷高喊「你們的雙手沾滿鮮血」、「你們殺了一名孩子」等語，要求警方高層出面負責並辭職下台、迅速審判殺人的2名員警，其中還有人對警方投擲催淚彈、照明彈等物品，現場一片混亂。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）3日也在臉書表示，世界上沒有人任何東西可以安慰死者的父母及親友，但他保證會盡一切努力，使罪犯們受到應有的懲罰，「這一點不容置疑，也不容許任何讓步」、「這場悲劇必須成為一個教訓，負責公民安全的人必須記住他們的責任。」

此外，由於5歲男童已經確定死亡，2名開槍的員警被檢方改依謀殺罪起訴，未來最高將面臨終身監禁。