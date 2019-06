邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

▲沃倫傑夫斯的兒子羅伊,他在5月29日被發現於家中自殺身亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

知名邪教領袖沃倫傑夫斯(Warren Jeffs)的26歲兒子羅伊(Roy Jeffs)日前在猶他州的家中被發現死亡,死因為自殺。2015年,羅伊離開了這個害他從小被虐待的團體,並主動揭發了父親的「一夫多妻制教派」,讓整件事曝光,也讓沃倫最終被判處無期徒刑。



羅伊的同父異母的姊姊瑞秋(Rachel Jeffs)證實了羅伊於5月29日被發現自殺身亡,她在臉書上寫道「我的心沉重又悲傷」。瑞秋還表示,爸爸沃倫對羅伊非常的差,比其他兄弟都還要糟糕,「他不讓羅伊跟大家一起玩,把羅伊藏在房子裡面,告訴大家羅伊是個壞孩子,要我們一起排擠他。我很敬佩羅伊的勇氣,他是第一個離開邪教團體的人」。

沃倫傑夫斯自稱是先知,領導「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints,簡稱為FLDS),這是摩門教基本教義派(Mormon fundamentalist)最大的一個分支教派,也是全美奉行「一夫多妻制」的最大團體。沃倫最多曾經擁有87個老婆,大部分都是未成年人,還有估計50到70個小孩。

▲沃倫最多曾有87個老婆。(圖/The Sun)



許多孩子在成長過程中都被沃倫騷擾虐待,甚至遭到性侵。羅伊4年前接受採訪時表示,「我對爸爸最早的記憶就是他對我性虐待,我當時才4歲或5歲,我記得他告訴我『你不能這麼做』,然後就對我性侵」。另一位妹妹貝琪(Becky Jeffs)也提到父親猥褻她和其他姊妹們的事情。

在FLDS裡的一切都受到沃倫嚴格控管,還有許多規定,他會隨意把小孩或是妻子分配給不同的男性,若是不從,就威脅對方會被「流放」。團體內也過著極度保守與傳統的生活,許多現代化的東西都被禁止,例如電影、腳踏車、玩具、網路,也沒有電話等對外聯絡的工具,甚至也不能游泳。

▲沃倫出庭,法院內擠滿他的信眾。(圖/達志影像/美聯社)

羅伊最終在2014年離開了教會,擺脫受到控制和操縱的生活,但還沒有報警,因為當時沃倫已經因為與未成年少女發生性關係而被捕入獄,隨後他到工地工作,並漸漸明白應該要說出這些事實和發生在自己身上的故事,「我只是希望世人知道真相,當有人質疑時,我的故事就在那兒」。



羅伊當時受訪時還提到,「每當我想到那些曾經在那裡發生的事情,都會讓我徹底崩潰」。2015年,羅伊與貝琪共同對沃倫提起猥褻兒童等訴訟,最後沃倫被判處終身監禁,在德州的監獄服刑,不過瑞秋表示,她的父親依然從監獄中掌控著整個團體。