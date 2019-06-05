女孩學起來！5招絕美拍照姿勢　側臉入鏡最空靈

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相信有男友的女孩都經歷過，明明是一樣的場景，一樣的你，但是男友拍的照片，跟閨蜜拍出來的，絕對相差十萬八千里，男友拍出來的照片總是又矮又醜，但是，女孩們想一想，有沒有可能是自己的問題呢？

以下介紹五招絕美拍照姿勢，連手殘男友，都能拍出完美夢幻照。

▲側臉最能看出精緻五官，挺鼻大眼，滿滿空靈感讓人驚艷。（圖／翻攝自@am01.30 IG）



1.側臉入鏡最空靈

側臉可以說是展現立體五官的最佳角度，大眼、挺鼻，一次全都露，而且人通常都會有點大小臉，但是如果是側面，就沒有這個煩惱了，找出自己最美的那側，怎麼拍都好看。

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▲善用手邊小道具，自然又可愛，不怕尷尬癌。（圖／翻攝自@am01.30 IG）

2.和小道具互動

如果拍照容易尷尬癌發作，手邊的小道具就是拍出美照的最佳幫手，不論是吸管、鮮花，甚至是桌上的小蛋糕，和道具、場景做點互動，拍出來的照片自然生動活潑，化解尷尬末期的苦惱。

▲眺望遠方最簡單，含情脈脈的眼神，怎麼看都夢幻。（圖／翻攝自@am01.30 IG）

3.就是不要看鏡頭

不管你要眺望遠方，還是看地板，就是不要看鏡頭，這種含情脈脈的照片，相信大家都不陌生，每次在社群軟體上看到這類的照片，都夢幻到不行，如果想拍出完美的絕美照片，別看鏡頭最自然。

▲只要背景好，背殺照怎麼拍都美。（圖／翻攝自@knhs2 IG）

4.背殺最有神祕感

拍背影的好處多多，絕對不會有不小心閉上眼，或是臉部表情仙氣不夠的窘境，只要背景對了，怎麼拍都好看，但是切記，拍背景照最忌諱駝背。拿出自信，抬頭挺胸，更能拍出S型好身材。

▲回眸照性感指數破表。（圖／翻攝自@paranhosu IG）



5.回眸最性感

如果想要全臉入鏡，回眸照是第一首選，不論是回頭甜甜的笑，或是露出無辜的表情，怎樣都是性感滿分。建議可以讓男友在背後不經意的叫你，自然的轉身回頭，這種回眸照，最生動也最有靈性。

趕快帶上男友或是閨蜜，出發去驗收，成為社群網站上的美拍達人吧！

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