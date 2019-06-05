近六成美國人認為：未來40年可能爆發第三次世界大戰

▲「諾曼第登陸」75周年紀念前夕，美國陸軍第75遊騎兵團的士兵周三再度登上當年的重要的天險據點奧克角(Pointe-du-Hoc)，紀念這場得來不易的勝利。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

本周四(6月6日)是二戰關鍵戰役「諾曼第登陸」(D-DAY)的75周年紀念日。美國一項最新民調顯示：有高達近六成(59%)的受訪者預估在未來40年內可能爆發第三次世界大戰。

由著名政治網站YouGov日前發表的民調結果顯示：26%的受訪者認為可能(Likely)爆發新的世界性軍事衝突，更有33%的受訪者認為「很有可能」(Very Likely)爆發生第三次世界大戰。

不過也有24%的受訪者認為，未來40年不會發生世界大戰。同時有四成受訪者認為：美國目前與盟友在軍事領域展開的合作有成效。但認為這種軍事合作沒有效果的人也有36%。調查在上月21日至22日期間舉行，有1214名美國成年公民受訪。

1944年6月6日。 盟軍在法國諾曼第登陸，扭轉了二戰的局勢。目前正在英國訪問的美國總統川普，周四將參加「諾曼第登陸」75周年的紀念儀式。相關報導請看這裡