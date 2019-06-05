保險套每盒數量分「3、6、12」？他神解背後原因　網笑噴：婚姻都是淚

▲保險套可隔絕性行為中體液的接觸。（圖／免費圖庫pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



美國脫口秀主持人哈維（Steve Harvey）在節目上分享一則「父與子的小故事」，故事內容幽默解析「為何每盒保險套數量有3、6、12之別」的原因。影片讓許多網友笑噴，有人就表示，「小孩都已經快2歲了，我的那一盒尚未拆封」、「婚後12個都用不了」。

根據影片內容，哈維在節目上表示，有個小男孩與爸爸在逛藥妝店時，男孩指著一盒商品問「那是什麼東西？」，爸爸回答「兒子，那是保險套」；男孩接著問「那是拿幹嘛的？」爸又回答「安全性行為使用的」。男孩這時好奇心來了，就一直站在那裡。



男孩接著拿起其中一盒問「為什麼這盒有3個」？爸爸回答「這是給高中生用的，星期五、六、日各用一個」；男孩又再拿起另一盒問「那這盒為何有6個？」爸爸又說「這是大學生用的，星期五、六、日各用2個」。

男孩最後拿起一盒大的保險套問「為何這盒有12個？」爸爸忽然激動了起來，且眼泛淚光地說「這是給夫妻用的，一月用一個，二月用一個...」。

哈維的無奈表情，讓許多網友笑翻，紛紛留言表示「兒子突然立志要上大學」、「最後實在太現實了」、「婚後12個都用不了」、「小孩都已經快2歲了，我的那一盒尚未拆封」、「婚姻都是淚～」、「我似乎看到他默默滴下兩行淚」、「為啥我猜得到結局？我明明還沒結婚...」