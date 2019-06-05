陳喬恩的40歲愛情觀：「不為結婚而結婚」懂得自愛，單身也能很幸福

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@chen.qiaoen、微博@陳喬恩

今年剛滿40歲的陳喬恩，模樣、身材保養得姣好，不論在大陸或是台灣都有相當多作品、成績，算是非常騰達了～但是卻沒有個緋聞對象，不免令粉絲們好奇、關心，不過日前陳喬恩上了陸綜節目《女人30＋》就有回應了這些關心，關於她如何看待愛情與人生都很有一套想法，接下來就來看看陳喬恩的愛情觀是如何的吧～

＃麵包比愛情重要？

人在不同的歲數時觀念都會不一樣，在大陸打拼十年的陳喬恩，當然是賺得飽飽的，如今也在北京買了房，過著自己想要的生活，當然在這之前，年輕的陳喬恩也曾擁有幾段戀情，如果當時的選擇不一樣了，現在或許也不是這樣生活了，況且她也非常享受一人的生活，所以她也不後悔，一切都取決於想要過怎樣的生活。

請繼續往下閱讀...

＃「不為結婚而結婚」

在訪談節目陳喬恩提到一句她很認同的話：「不為結婚而結婚，除非你愛這個人愛到想永遠和他一起生活」，即便到了40歲也急不得，當一個真正適合的人出現時，與當時的年齡適不適婚無關，健全的婚姻是強求不得的。





＃婚姻不一定代表孤獨的終點

有些人很幸運遇到了喜歡的人、共組家庭，也許還生了孩子，每天身邊圍繞著一堆人、一堆事，可以說是幸福的，但內心的孤獨是不一定能靠婚姻與家庭終結的，有些人生了小孩反而還感到更孤獨了。雖然年紀大了終究是會感到一點焦慮，但是人生的歸屬感不一定要從婚姻中獲得，像陳喬恩現在這樣享受工作、享受個人時光也很好。

＃懂得自愛更幸福

每個人都是個獨立的個體，自己希望得到的幸福不應該老是指望從別人身上獲得，即便有對象也不應該太依賴另一半，懂得自愛才能確保自己的幸福，想要的東西自己買、禮物自己送，要當個有「底氣」的女人

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App