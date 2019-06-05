【奧斯塔羅】愛人與被愛，你的愛情角色是什麼？

愛情一直都不是公平的

在愛情中總有愛人與被愛的一方

那你屬於哪一種

現在就和奧斯一起來看看

你的愛情角色是什麼？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這張牌的朋友，你們多半屬於愛人的那一方，因為這張牌點出了簡單、單純、熱誠，你向來不是個複雜型的人，就連在感情中也是如此，所以當你們在面對感情時，也是很直接的去愛著另一半，而這樣的個性，也讓你們在面對感情時，能夠坦然的付出，另外，因為你們是樂於學習的人，所以會在暗中觀察對方，並且慢慢了解另一半的需求，所以你們在愛情中的敏銳度是相當高的。

牌ll

抽到這張牌的朋友，在感情世界中，無法歸類在愛與被愛的角色當中，因為你重視的是平衡、合作、對等，你可以為感情付出，但也要看到另一半的努力，那你才會無怨無悔的付出自己，而這樣的牌組多半也是重溝通的人，對於愛情世界裡的問題，大多希望透過溝通來解決，因此奧斯不得不說，抽到這張牌的你，是個愛情世界中的好榜樣！

牌lll

抽到這張牌的朋友，在感情世界中，你多半屬於被愛的那一方，因為這張牌點出了戀愛關係的情緒不穩與沮喪，所以不難發現，你們愛情中的安全感缺乏，會有一部份來自後天的戀愛，而大多時候，因為缺乏戀愛的安全感，你們就會開始懷疑自己愛人的能力，甚至另一半的言行舉止，都能牽動你內心的小劇場，所以你們才會屬於被愛的那一方。

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抽到這張牌的朋友，在感情世界中，屬於付出較多的一方，因為你是個有話直說的人，並且不喜歡拐彎抹角，而且這牌組也代表著衝鋒陷陣，因此面對愛情時，你們可以盡情的付出自己，同時，面對許多感情中的委曲時，偶爾會感到不開心，但想想也就算了，因為委屈不會減少你愛另一半的決心，因此選到這張牌的朋友，你是屬於愛人的那一方喔！

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