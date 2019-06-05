自學都比成年人強　3歲小神童花幾秒就能解「代數方程式」

▲艾登從2歲開始就對數學特別有興趣。（圖／翻攝自IG／blasian_aiden）



國際中心／綜合報導

美國華盛頓有位叫艾登（Aiden Blasian）的3歲男童，媽媽常幫他在網路上PO一些生活日常，讓他成為了一名小小網紅。這幾天艾登的Instagram粉絲數突然快速成長，許多網友都注意到這位小男孩有著過人的數學天分，才3歲已經學會代數運算、圓周率、下象棋等等，將來讀幼稚園表現一定更驚人。

在 Instagram 查看這則貼文 Aiden Alexander（@blasian_aiden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 4:47 張貼

據《每日郵報》報導，3歲的艾登有個專屬的小黑板，他會在上頭解出複雜的代數方程式，也能在幾秒內運算出乘法答案，計算功力甚至已經超越某部分的成年人。

此外，艾登還能背出化學週期表裡面的所有元素，只要看到元素符號他就能快速反應出名稱。由於在數學和科學領域特別有天賦，艾登也愛上自己動手玩科學，平日和媽媽在家會一起進行小實驗，例如用醋和小蘇打生成化學反應，再用這些氣體來填充氣球。

在 Instagram 查看這則貼文 Aiden Alexander（@blasian_aiden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 9 日 下午 5:09 張貼

媽媽辛西婭（Cynthia Adinig）表示，艾登2歲學會寫字以後，對數字就特別有興趣，家人也發現了他對數學的敏感度，只要一點小提示他就能順利解出數學題，而且答案往往都正確，所以就對他加強訓練，每天早晚都會讓他做一點運算練習。

目前艾登還沒開始上學，所有知識都是在家中自學，媽媽認為他5歲時，應該就能有小學4年級孩子的數學水平，非常期待兒子將來的表現。