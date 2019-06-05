佛州校園槍擊案！56歲校警「呆站4分鐘」被控11項罪　最高求刑96年

▲ 槍擊案兇手克魯茲（Nikolas Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州在2018年2月發生一起17人死亡的校園槍擊案，現年56歲的校警彼得森（Scot Peterson）當時卻呆站在槍手所在的大樓外4分鐘，完全沒有想要阻止19歲兇手克魯茲（Nikolas Cruz）犯案，被指控為導致死傷慘重的原因之一。事發14個月後，他於4日被佛州檢警以11項罪名逮捕，最高可求刑96年，交保金額為10萬美元（約新台幣313萬元）。

根據WLRN報導，曾就讀於斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas）的兇手克魯茲，在去年2月14日下午，手持AR-15半自動步槍闖入校園內無差別掃射長達10幾分鐘，當時彼得森在通報後90秒後早已抵達現場，卻在兇手所處大樓外呆站長達4分鐘，毫無作為。不過據彼得森描述，當時他無法確定槍聲來源，才會站在建築物外判斷兇手位置。

▼ 美國佛州槍擊案監視器畫面曝光。（圖／路透社）



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案發後，彼得森在輿論壓力下主動辭職，而轄區警察局長以色列（Scott Israel）則被發現怠忽職守，也遭到「停職」處分。值得一提的是，他們之中只有彼得森最終在4日被檢方以11項罪名，分別是以7條忽視兒童（neglect of a child）罪、3項過失罪（negligence）和1項偽證罪名逮捕，如果罪名成立，最高刑期可達96年，交保金額為10萬美元。

此案調查人之一的佛州執法部門員警瑞克（Rick Swearingen）表示，從調查中可以發現，彼得森在當時完全沒有作為，但「他沒有藉口」不採取任何行動，毫無疑問地，他的行為會讓人感到生氣。目前，彼得森已經被檢方關入看守所，保釋後仍需要配戴電子腳鐐、沒收護照和不得持有槍枝。

對於法院的判罰，彼得森的律師約瑟夫（Joseph DiRuzzo）聲稱所有對彼得森的指控都相當「虛假」，並暗示他早已被當成代罪羔羊。他說，國家似乎是出於政治動機，才會對彼得森採取報復行動，因為在本案中，沒有任何人像彼得森一樣遭到刑事指控。

▼ 佛州槍擊案後，大批學生呼籲政府管制槍枝，總統川普已經指示修法禁售「撞火槍托」（bump stocks）。（圖／達志影像／美聯社）

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