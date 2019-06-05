蘇丹首都血腥鎮壓60死！部隊進駐第2大城　她曝「人質生活」：沒人能出去

▲ 據了解，大批武裝部隊目前已現身第二大城恩圖曼（Omdurman）街道。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘇丹軍方3日在首都喀土穆（Khartoum）血腥鎮壓手無寸鐵的靜坐示威民眾，根據最新消息，目前死亡人數已攀升至60人。面對軍方的「武裝清洗」，國際社會群起撻伐。目擊者稱，軍方的暴力行為讓當地居民生活在恐懼之中，且全副武裝的部隊現身首都及第二大城恩圖曼（Omdurman）街道，「我們活得像人質一樣，沒有人能出得去。」

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▲▼ 自4月11日蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）被推翻後，蘇丹軍方接管國家，採取行動強制驅離抗議人士。（圖／路透）

綜合CNN、BBC等外媒報導，首都喀土穆大部分街區似乎進入「被封鎖」的狀態，外傳軍隊現身街道，對空鳴槍。

一名住在首都喀土穆女子表示，目前當地居民都活在恐懼之中，且她的叔叔甚至目擊3名年輕人被處決的畫面，網路也被封鎖，「我們活得像人質一樣，沒有人能出得去。」另名婦女則提到，部隊目前是「遍布」喀土穆，「他們包圍社區，威脅人們，（槍枝）是使用實彈。他們無所不在，我們現在感到不安全，也不信任安全部隊。現在的狀況相當混亂。」

▲ 蘇丹軍方宣布將在9個月內舉行選舉。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，在鎮壓的消息傳出後，蘇丹過渡軍事委員會領導人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）就對外宣布取消為期3年的過渡計畫，強調會在9個月內舉行大選。

儘管聯合國內部尚未取得共識，但比利時、英國、法國、德國、義大利、波蘭、荷蘭和瑞典目前已發布共同聲明，不但譴責蘇丹維安部隊朝平民發動暴力攻擊的行為，也認為當局單方面停止談判、在過短時限舉行選舉的決議讓人擔憂。

前英國駐蘇丹大使馬斯登（Rosalind Marsden）認為，提前大選會使得昔日舊政權重新掌權，「暴力持續發生的風險確實存在。」

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