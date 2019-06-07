日妞最愛「襯衫洋裝」一件多穿　解開當罩衫、內搭丹寧褲都好看

天氣一熱就會讓人降低想打扮自己的慾望，穿搭也就隨著氣溫的上升而越來越隨興簡單。T-shit、短褲是許多人面對高溫的衣著選擇，但太基本的服裝組合一不小心就表現出邋遢的感覺，想要在夏季輕鬆穿搭出不失焦點的打扮的話，不妨就利用有雙重穿搭法的 one-piece 襯衫洋裝吧。

將鈕扣扣起就可以做為 one-piece 的洋裝著用，打開釦子就是一件適合在夏日穿著的外搭罩衫。不管是簡約的風格，還是簡單的層次效果，本季想要利用少量單品穿出造型的多變化性就參考以下的one-piece 襯衫穿搭示範。

白色襯衫洋裝

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one-piece 襯衫洋裝最基本的色調非白色莫屬，從基本的襯衫版型再延伸，長版的設計讓正式感不減卻多了份日常氛圍。百搭白色搭配牛仔褲穿搭休閒感更勝，或是柔和的大地色調也能表現協調色彩。

V 領襯衫洋裝

手袖較短、無肩線設計的襯衫洋裝相當有夏日的氣氛，稍微包住肩膀兩端的袖口可以有效修飾手臂線條，而 V 領的剪裁也可以讓肩膀線條更清爽且讓臉部角度更加柔和。不論單穿還是開襟著用，只要利用內裡的衣著變換就可以有多變的穿搭感受。

條紋襯衫洋裝

薄透感的襯衫也是夏天時期可見度相當高的單品，本季除了要繼續掌握這個元素之外，選擇長版且可兩穿的款式更能讓穿搭表現不同的衣著印象。軟料的質地充分表現了慵懶的季節感，內裡怎麼選搭都可以很有舒適休閒的造型氛圍。

格紋襯衫洋裝

想要表現活潑的夏日氣息，格紋襯衫也是經常被穿搭的單品。利用長版的款式來營造更具印象度的造型，休閒之餘又不會讓衣著歸於平淡。格紋線條以清爽的粉紅、藍色呈現，為夏日的簡約風格添加色彩之餘，也多了幾分俏麗感受。

Photo：BAYCREW'S

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