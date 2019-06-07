夏日清爽關鍵「白色」大寬褲的7種變化　口袋、工裝風更俏皮

想在夏季中展現出服裝造型的清爽意象，選對單品固然重要，但色彩絕對是最直接的表達方式。既百搭又能給人潔淨爽朗的感受，「白色」就是能在炎炎夏日中讓視覺不悶熱的理想選擇。

比起白色上衣或是其他單品，選擇以白色作為佔全身比例面積較大的長褲配色才是能有效詮釋出清爽印象的穿搭方式。而不只是夏天常見的白色牛仔褲，還是棉麻材質的褲款，隨著夏日的到來白色系列褲款也越來越多，而具空氣感的寬褲更是白色長褲尤佳的褲型選擇。參考以下日本女生穿搭，為自己的白色長褲造型添加一些新靈感吧。

白色牛仔寬褲

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入手第一件的白色長褲，許多人都會從牛仔材質開始著手。百搭又經典的牛仔褲就算是白色款式也一樣好穿搭，具份量感的外型只要搭配上一件 Logo T-shirt 就可以很有造型感。

白色棉麻寬褲

棉麻長褲也是不少人夏日相當喜歡的褲款材質，透氣親膚又涼爽就是炎熱天氣下的完美衣料。若是還能搭配上潔淨感的白色，在材質與用色相乘之下穿搭的清爽印象也就能更加倍表現。

白色軍裝寬褲

軍裝褲款常見的多為軍綠或是卡其色系，但大地色系秋冬氣息較為濃烈較不適合日穿搭。想利用軍裝風格表現與大人感的夏日休閒造型時，不妨就利用白色的軍裝褲款搭配合身上衣展演出成熟時髦的混搭衣裝。

白色工裝寬褲

工裝長褲與軍裝褲款一樣能為衣著注入幾分小男孩衣著感受，除了像上述選擇白色系的軍褲以外，在褲管兩側有著口袋設計的工裝白色長褲還多了俏皮的造型印象。

白色蕾絲寬褲

介紹完基本褲型之後，今年夏天不能忽略的褲款就是蕾絲雕花單品。蕾絲讓夏日一貫的休閒感多了些優雅氛圍，而寬鬆的設計又還是符合夏季穿搭所需的空氣感印象。選擇白色款式讓蕾絲材質的外觀看上去若有似無反而才是低調的表現。

白色條紋寬褲

想要傳達清爽的造型印象卻又不習慣穿著全白的褲款時，就避免選擇全素面的款式吧。利用線條來為以白色為底色的長褲呈現洗鍊感，順著腿部線條的直條紋還可以達到修飾腿型的效果。

白色格紋寬褲

雖然格紋聽起來比較像是秋冬的季節單品，但選擇白底、簡約細線條的格紋褲款反而可以感受到請爽卻沉穩的衣著表情。細緻的格紋線條讓長褲多了幾分趣味性，也使簡單造型卻看起來十分出色。

Photo：BAYCREW'S

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