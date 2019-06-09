《小時光》邢菲完美身材零贅肉　公開三餐這樣吃＋瘦手臂方法

《致我們暖暖的小時光》除了甜蜜蜜的劇情之外，有沒有人看到女主角邢菲的身材？每次褲子穿的短短的，卻也完全沒看到贅肉，就算穿露肩膀的洋裝，手臂也超緊實！讓我們來看看邢菲都怎麼瘦的吧～

邢菲減肥：每餐只吃五分飽，少量多餐最重要！

邢菲表示減肥這東西其實不難，只要能好好管住嘴，並乖乖實行飲食調理就可以了。邢菲減肥的時候最注重的就是吃飯只吃五分飽，吃飯拒絕吃撐，少食多餐，拒絕暴飲暴食！另外要多喝水常運動，還有少熬夜！

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邢菲午餐大公開：胡蘿蔔玉米排骨湯怎麼做？

邢菲也曾在小紅書公開自己的減肥午餐，她喜歡做胡蘿蔔玉米排骨湯，只要將排骨丟進鍋里水煮半小時，把臟的渣渣用掉，再把排骨丟進砂鍋煲半小時，再把玉米丟進去煮半小時，最後把胡蘿蔔山藥丟進去再煮二十分鐘就好啦！

另外也要大家特別注意，減肥的時候煮湯不要放油，排骨會自動排出油，鹽也要少放，喝原汁原味的湯就好啦！

邢菲減肥三餐怎麼吃？晚餐只吃水果和蔬菜

有看綜藝節目應該都知道～邢菲從小時候就開始學習雜技了，有一身好功夫外，對體重要求就會特別嚴格，三餐中邢菲要求一定要吃早餐：「能吃早飯就一定要吃早飯！」不但對身體好，當然對減肥的心情也會很好。

如果有看邢菲的微博，應該不難發現，邢菲的減肥餐都特別的營養，也曾在採訪時表示自己晚餐只吃水果和蔬菜，或選擇黃瓜或是糖分不高的水果來吃。

邢菲慶祝吃大餐時也要乖乖實行減肥餐計畫

除了平常的減肥三餐維持之外，偶爾還是會遇到慶祝或是要吃大餐的時候，然而邢菲非常的堅持，就連看足球賽的時候都是搭配著比較豐富的瘦身餐，更在微博上發自己的瘦身美食照，是一盤鮮蝦蔬菜水果的沙拉和一份三明治。

邢菲瘦手臂技巧大公開！

就像剛剛說的，邢菲從小時候就開始學習雜技，在減肥和健身上完全沒有怠慢，也是健身房的常客，邢菲也大方教瘦手臂的小技巧，只要手裡可以拿些重量在5、6斤的物品練，像這樣微微的彎曲身體，上下擺動手臂，30個一組、做6組，邢菲表示如果第二天掰掰肉出現酸脹那就證明有效果。

文／美人圈 圖／翻攝自邢菲微博、小紅書、小時光劇照

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