「水果＋閃電」威力無窮！藤原浩加持過的T-Shirt，竟1000元有找

日本潮流大師藤原浩,不僅有自己的品牌Fragment Design,同時也開設了潮流便利商店The Conveni,裡頭除了販售生活用品以外,也有Fragment Design與他牌的聯名商品,而今天要介紹的,便是和美國品牌Fruit of the Loom聯手打造的水果T-Shirt。

▲位於銀座的潮流便利商店The Conveni。(圖/翻攝自Ginza Sony Park)

本次聯名的重點,就是Fruit of the Loom設計的水果T-Shirt結合了「閃電」標誌,創造出簡約好搭配的單品,並且為一組3件的包裝,內含黑、白2色的T-Shirt,至於品質的問題,各位大可放心,因為Fruit of the Loom的品質,可以說是相當的優質哦!

▲一組3件的包裝。(圖/翻攝自IG@theconveni)

▲都是簡約好搭配的T-Shirt。(圖/翻攝自IG@theconveni)

Fragment Design攜手Fruit of the Loom推出的T-Shirt,已於6/1在官網發售,不過,目前已經銷售一空,但The Conveni店面在6/4有進行補貨,售價為日圓9500元(約台幣2,750元),換算下來1件不用台幣1000元,根本超級便宜,所以身在日本的朋友,可以趕緊前往The Conveni商店購買!

近期,藤原浩也在外媒《DOCUMENT》的一則藝術訪談中提到,他最近正在為「模範生點心麵」設計新包裝,因為他還滿喜歡製作這樣的小東西。不過,目前尚未有新包裝的圖片曝光,但是各位可以期待一下,畢竟,將「閃電」標誌放入包裝上,應該會引起不小的騷動哦!

▲藤原浩近期在為「模範生點心麵」設計新包裝。(圖/翻攝自點心餅研究所-優雅食FB)

