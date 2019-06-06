新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

新莊人苦盼已久，終於等到這座超大百貨「宏匯廣場」的插旗！佔地2.7萬坪「宏匯廣場」不僅僅是座全新大型百貨商城，還有美麗新影城、400家品牌進駐、超高規格引進日本Sony集團音樂場館「Zepp場館」，還有日本第一VR主題樂園「VR Zone」，集合了各項的娛樂、展演、消費的新殿堂，即將於2020年完工跟大家見面，讓人真的非常的期待呀！

重點一：攀岩場、兒童樂園、VR主題樂園都在這！

假日不知道要遛小孩去哪裡的家長快看這邊！「宏匯廣場」裡有親子室內攀岩場、兒童主題樂園、300坪VR主題樂園。讓大人小孩都有得玩啦！貫穿4～5樓、挑高9公尺的室內攀岩場，訓練心肺流汗運動還帶有點刺激感，此外9樓另外設置「兒童主題樂園」，小朋友精力旺盛就讓他來這裡蹦蹦跳吧。

大砸重金由日本引進打造出300坪「VR Play Ground」主題遊樂園，體驗科技新未來，另外還有廚藝教室、親子手作教室等活動規劃。

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重點二：400間品牌進駐！就是要你好玩好逛！

由英國知名商空設計團隊Benoy操刀，商場室內空間走明亮的現代風格。超過100間美食餐飲+300個品牌進駐！服飾品牌則包含國際名品、設計師品牌、流行配件等約300個櫃位，逛累了館內各樓層設置美食街、主題餐廳、廚藝教室、親子餐廳、寵物餐廳、小飯館、餐酒館、咖啡廳、生鮮超市、甜品烘焙以及伴手禮等商店，同時滿足家庭聚餐、閨蜜午茶、商務餐敘通通都可以。

重點三：「最強演唱會殿堂」即將降臨！

堪稱最大亮點的就是獨家引進日本Sony國際型音樂場館「Zepp New Taipei」來台，Zepp在日本東京、台場、大阪、難波、福岡、名古屋、札幌設有7個場館，是許多日本與國際知名藝人於海外巡演的據點。場館可容納800～2,000人，解決以往Live House總是狹小的問題，防噪抗震的「Zepp New Taipei」場地不怕你跳，準備搶攻台北「最強演唱會殿堂」寶座。

【宏匯廣場資訊】

地址：新北市新莊區副都心段一小段439地號、280地號

預計開幕：2020年3月

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／品牌提供

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