跟Jennie一起剪大勢「娃娃瀏海」　減齡還能放大眼，簡單教學快筆記

從之前APINK的普美、到最近BLACKPINK的Jennie、吳謹言都紛紛換上這款大勢的娃娃瀏海，顯小臉之外，五官也更精緻，其實這種一字瀏海只要注意寬度剛好切齊眼尾，就會意外顯瘦！下面就看看韓妞怎麼剪吧！

＃APINK普美：娃娃瀏海更顯可愛

APINK的普美之前回歸就維持這個蓋住眉毛的「娃娃瀏海」（풀뱅：full bang），就是以前的齊瀏海造型，可愛的瀏海讓她看起來顯得眼睛更大、也更可愛！

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＃Jennie：娃娃瀏海展現個性魅力

BLACKPINK的Jennie在回歸舞台上也帶過娃娃瀏海的假髮，不同於普美的可愛感、Jennie的娃娃瀏海配上特別的貓眼，更有種個性魅力。

＃吳謹言：逆齡娃娃瀏海更顯小臉

吳謹言最近也是意外換上這款娃娃瀏海髮型，瞬間看起來更逆齡，原本就已經夠小的臉、更是又小了許多，且五官也放大！

這種娃娃瀏海、一字瀏海其實只要注意寬度剛好切齊眼尾，就會意外顯瘦！下面就看看韓妞怎麼剪吧！

STEP1：分出眼尾至頭頂的三角區域

這款娃娃瀏海的範圍比較大一點，以眼尾至頭頂的三角區域為基準，分出要修剪的範圍。

STEP2：將瀏海分成1：3：1的三部分

接著將瀏海分成中間稍短的部分、以及兩旁的鬚鬚，娃娃瀏海的鬚鬚部分較少，所以三份的比例約抓1：3：1即可。

娃娃瀏海的兩旁鬚鬚比例稍微要少一點。

STEP3：剪刀平拿修剪瀏海

修剪中間較短的部分，剪刀直接平著拿、長度約落在鼻樑中間。

另外兩側鬚鬚則順著斜斜剪下來，想要有修飾臉型的效果的話，建議鬚鬚長度剛好落在顴骨上方，會更修飾臉型！

STEP4：平板夾整理即完成

後續再用平板夾或是髮捲整理一下瀏海，娃娃瀏海就完成了！

是不是非常簡單呢？而且綁起來也很可愛、簡直逆齡神器！

最後附上完整影片給女孩們參考：

另外分享一下，如果你是髮際線比較禿的女孩，也建議可以在瀏海內層修剪一下髮際線，避免瀏海被風一吹開、斷層感太重喔！

文／美人圈 圖、影／翻攝自IG@__yoonbomi__、@lovemyoasis、예능연구소、weibo@吳謹言、YT@한솔Hansol

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