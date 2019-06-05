老爸見惡犬攻擊女兒...奮力救援！手腳被咬傷「心臟病發身亡」

▲美國爸爸為救女兒，心臟病發身亡。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

美國愛荷華州發生一起爸爸捨命救女兒的悲劇，33歲的年輕爸爸奎克（Robert Joseph Quick）看到5歲的女兒被狗攻擊，奮不顧身上前去救人，不但被狗咬得全身傷，最後還不幸因為心臟病發作而死亡，而這隻兇猛的狗傷了3個人，已經被開槍制伏。

這起事件發生在上周五，李郡的警長瑋柏（Stacy Weber）提到，奎克看到自己的女兒被這隻具有攻擊性的拳師犬（boxer）攻擊之後，立即上前保護女兒，救護人員到場時，奎克躺在自家的車道上，身上有多處被咬的傷痕，並當場心臟病發。

奎克女兒的臉也被這隻狗弄傷，救護人員表示，奎克受傷躺在地上時，要求他們先去幫女兒，這個舉動無疑地救了這名小女孩，但奎克送醫之後，不幸死亡。

這隻拳師犬當時在一棟別墅外面，非常具有攻擊性，包括奎克和女兒在內一共攻擊了3個人，警方到場時，牠咬住另一名49歲男子的後頸不放，警方只好開槍制伏。目前還不清楚這隻狗突然攻擊人的原因，警方正在調查中。

饋克的家人則在「Gofundme」網站開設了募款頁面，希望籌備位奎克葬禮，紀念這位犧牲自己拯救女兒的爸爸。