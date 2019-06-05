才被大力稱讚…強生拒絕與好友川普見面　就怕壞了自己選情

▲強生是下屆首相的熱門人選。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上周才稱讚英國前外交大臣強生（Boris Johnson），看好他會接下現任首相梅伊（Theresa May）的位置，執行出色的工作。然而，川普3日在英國展開為期3天的國是訪問，卻被強生拒絕親自會面；強生辦公室則回應，拒絕的原因是要把焦點放在保守黨黨魁選舉上。

《路透社》報導，英國「獨立電視台」（ITV）援引熟悉強生的消息人士說法，川普提出一對一會談的想法。不過，川普與強生最後沒有見面，反而在4日進行20分鐘的電話談話。

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▲川普與妻子梅蘭妮亞訪英。（圖／路透）



強生與川普有著好交情，事實上，他在英國具有極大影響力，卻也因為排外等的主張飽受爭議；梅伊將在7日辭去保守黨黨魁、英國首相一職，強生被外界視為很有可能接下首相職位，因此特別重視保守黨黨魁選舉，由於川普在英國的聲譽並不好，或許是他拒絕見面的理由。

消息人士透露，20分鐘的談話內容是友好且富有成效的，「強生感謝他（川普），但拒絕了邀請，因為他必須專注在同一時間發生的選舉事件；總統能夠理解。」

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