遮肉、修腿請穿長裙！挑選5重點和胖屁屁、粗腿Say Goodbye

夏季穿搭首選當然是涼快百搭的裙子，比起短裙，更有修飾效果、遮肉顯瘦的還是長裙！一起看看顯瘦長裙怎麼挑，根據臀型、腿型選擇最修飾身材缺點的長裙款式！

＃長裙顯瘦重點1：長度蓋過小腿肌

穿搭要顯瘦最重要的當然就是蓋住最胖的地方、露出瘦的部位才最修飾！長裙的長度建議剛剛好蓋過小腿的位置，露出一點點纖細的小腿最顯瘦！

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>>露出腳踝是關鍵



長度喜歡長一點的話也可以，但要注意露出腳踝才會顯腿長，腳踝被蓋住的話就會顯腿短。

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＃長裙顯瘦重點2：軟趴趴、貼膚材質顯胖



不論長裙或短裙，像是材質比較軟、比較貼膚的款式會貼在屁股上，完全沒有修飾效果，原本有多胖、穿起來就有多胖！如果是沒屁股的女孩還可以用有提臀效果的內搭來補救，但大屁股的女孩我們還是先放棄吧！

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＃長裙顯瘦重點3：注意腰身，包腹款顯小腹



長裙一般都會做比較高腰，是比較顯腿長沒錯，但要注意腰身的部分有沒有彈性，如果是這種沒彈性的包腹款式的話、小腹一有肉就會很明顯！

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＃長裙顯瘦重點4：A字、H字版型最顯瘦



其實長裙、洋裝大家都知道A字、H字版型最顯瘦，但是根據臀型、腿型還可以細分最修飾的款式！

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>>根據臀型、腿型這樣挑



A字裙雖然可以修飾任何身材沒錯，但要說的詳細一點的話，屁股大的話可以選A字、腿粗的話則可以選H字，這兩款針對不同身材缺點是最修飾的版型喔！

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＃長裙顯瘦重點5：皺褶、百褶有可能顯胖



有細皺褶、細百褶的長裙在視覺上有放大效果，會顯胖，除了在色系上選擇必較深的顏色之外，也可以選擇稍微寬一點的百褶，會比較修飾下半身。

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文／美人圈 圖／翻攝自ggsing、66girls

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