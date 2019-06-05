《她的私生活》朴敏英老爹鞋話題超高！千元入手　宣美、Jennie都在穿

最近韓劇《她的私生活》中朴敏英的老爹鞋在韓網討論度超高，很多人都想知道是什麼品牌？趁這個機會就直接統整一下韓星們在私服穿搭中最常穿的老爹鞋是哪款！有一些其實台灣也可以買得到，也有一些價位其實沒想像中貴，快做好筆記準備入手同款吧！

＃朴敏英：TOMMY HILFIGER CHUNKY SNEAKER，約NT＄4,810

韓劇《她的私生活》中，第一集因為展覽出現問題，朴敏英只好親自準備策展，換上運動服的一幕也可以美成這樣？淺紫色的成套運動服來自品牌FILA，而腳上的老爹鞋就是TOMMY HILFIGER，休閒的老爹鞋配上運動服，運動也時尚到不行！

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除了基本的黑、白色之外，TOMMY HILFIGER還有出一些比較繽紛的顏色，這種繽紛的老爹鞋一穿就春意盎然、非常可愛！

＃宣美、全烋星：HEAD Scraper，約NT＄1,870

宣美之前來台灣時的機場照，穿的就是HEAD最紅的老爹鞋Scraper，寬寬的魔鬼氈片設計非常特別，基本的黑白色系非常百搭實穿，搭配性很高！

另外全烋星之前也穿過這雙老爹鞋，搭配洋裝也有種隨興性感的感覺，任何風格都可以駕馭！

＃金寶拉、李善彬：umbro BUMPY-X，約NT＄3,485

《Sky Castle》中大紅的金寶拉之前跟李光洙女友李善彬不約而同都穿過umbro的老爹鞋，以全白的鞋身中加入米灰色的點綴，顯得更加復古有個性，搭配牛仔褲就可以穿出80年代的復古感！

＃Red Velvet Yeri：MLB Korea BIGBALL CHUNKY , NT＄2,590

這身下衣失蹤的機場照穿的就是MLB Korea的招牌BIGBALL CHUNKY，鞋身側邊的MLB球隊LOGO非常有個性，也很多樣化，重點是台灣也可以買得到喔！

＃BLACKPINK Jennie：NAKED WOLFE SPRINTER WHITE LEATHER，約NT＄7,710

Jennie在個人IG中常常穿著一雙白色的厚底老爹鞋，就是這款NAKED WOLFE！有足足9cm的厚底，可以瞬間增高、拉長腿部線條，幾乎比一般高跟鞋更高、但又不怕難穿難走，完全是小隻女必備款。

＃朴信惠：BALENCIAGA TRIPLE S TRAINERS，約NT＄24,645

朴信惠之前在歐洲的旅遊照中，常常穿著BALENCIAGA的始祖老爹鞋，原本就已經賣翻天、討論度又更高了！米灰色的色調更具復古感，隨興搭配都很時尚，難怪一雙上萬也還是被眾多明星、潮人奉為必入手的夢幻逸品！

文／美人圈 圖／翻攝自Tvn、hfashionmall、mlb-crew、balenciaga、IG@miyayeah、@superstar_jhs、@kim_bora95、sunbin_eyesmag、@jennierubyjane、@ssinz7

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