拿不到駕照「真實身分曝光」！夢想家陷困境　眾院通過法案力挺

▲ 外界認為，未來的2020年美國總統大選很有可能會視此為爭論焦點之一。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

美國民主黨控制的眾議院4日以237票比187票通過一項法案，試圖保護被稱為「夢想家」（Dreamers）的無證移民免於驅逐出境的威脅。法案接下來將送往共和黨控制的參議院進行表決，但目前看來參院通過的希望渺茫。官員表示，部分夢想家直到拿不到駕照的那一刻，才發現自己的身分是移民。

路透報導，這項法案有7名共和黨人跑票投下贊成票，但目前沒有任何跡象表明參院會接受眾院的這項法案。據了解，法案能保護約200萬名夢想家不被驅逐出境，並讓他們成為美國公民，但前提是他們必須符合一定標準；此外，依據國家遭受自然災害、戰爭及其他創傷臨時保護計畫而合法居留美國的46萬名移民，也會是法案保護對象之一。

事實上，美國總統川普先前曾脫口想要幫忙夢想家，因為這群人當年與他們的父母來到美國時還相當年輕；只不過，在一系列談判失敗後，川普的立場開始轉變，把炮口對準移民，甚至主張修築美墨邊境牆阻止來自中美洲等國家的非法移民。

「許多人甚至不知道他們『不是』在（美國）出生，甚至不是美國公民」，眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）提到，「而這一切的狀況，都要等他們沒辦法拿到駕照的時候才發現。」

只不過，白宮對這項法案持反對立場，強調保護夢想家的相關法律必須與其他移民條款結合，認定法案將會「獎勵非法移民」。