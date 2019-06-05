川普寶寶遇刺！　女粉絲持尖銳物戳爆嗨喊：史上最棒總統

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普赴英進行國是訪問，但倫敦的抗議行動同步登場，高約6公尺的大型「川普尿布寶寶」氣球在倫敦市長的核准下升空，外傳現場人數飆破萬人。消息指出，一名支持川普的女子4日持尖銳物戳破一個迷你川普氣球，隨後立即被逮捕。

綜合美聯社、《每日快報》（EXPRESS）等外媒報導，大型抗議氣球在4日上午升空後，迷你型川普氣球寶寶隨後也開始充氣，準備升空。

▲▼ 川普寶寶氣球在倫敦市長的核准下升空 。（圖／路透）

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只不過，到了當地下午5時左右，一名女子現身國會廣場周邊，刺破其中一個迷你川普寶寶氣球，並高喊「我做到了！這是國家的恥辱！美國總統是有史以來最棒的總統」。

過沒多久，當地警方把她帶離現場。根據倫敦警察廳（Scotland Yard）的說法，一名女子因為持有尖銳物或刀片而被逮捕。

事實上，除了川普寶寶氣球之外，倫敦街頭也出現一尊高約4.8公尺、坐在金馬桶上的川普機器人，重覆說著「假新聞」、「沒有勾結」等語句。

▼ 倫敦警方證實，4日部署3182警力維持秩序。（圖／路透）



