剛出生就凍死！冰凍3萬年40公分「幼獅乾屍」保存完整就像活著

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科學家去年在西伯利亞的永久凍土層發現「幼獅遺骸」，令人驚訝的是，遺體狀況保存相當良好，一根根毛流也都清晰可見，蜷縮成一團的幼獅看起來像是睡著的孩子，很難相信牠在3萬年前就已經死亡。據了解，位在寒帶地區的西伯利亞長年處於低溫，所以這頭幼獅才會在死後被「冷凍」成乾屍。

據《西伯利亞時報》報導，東京慈惠會醫科大學和俄羅斯科學院的專家合作，於2018年7月飛往西伯利亞探勘，在東北部發現這頭800公克重的小獅子，身長大約40公分，看起來相當幼小脆弱，當時科學家便將牠取名叫「斯巴達克（Spartak）」。

科學家推測斯巴達克存活的年代為3萬年前冰河時期，但毛髮和牙齒完全沒因為時間流逝而腐敗，團隊中的鈴木直樹教授運用X光電腦斷層掃描發現，「肌肉、內臟、骨骼、腦部都保存的很良好，可以用來研究當時獅子的運動能力和生態」。解剖斯遺體後還得知，斯巴達克胃部沒有任何殘留物，可能是剛出生沒多久，都還來不及進食，就失去媽媽的保護而被凍死。

此外，距離斯巴達克15公尺處還有一頭胖呼呼的幼獅遺骸，科學家把牠命名為「鮑里斯（Boris）」，外型比較大隻，生存的時間可能比斯巴達克多幾天，但遺體狀態並沒有非常好，尾部已經不見。此外，該團隊2015年到2017年已經發現了3頭幼獅，斯巴達克、鮑里斯是第4和第5頭。

由於斯巴達克的遺體狀態完好，科學家能清楚看見牠身上帶有斑點花色，俄羅斯科學院動物博物館館長帝霍諾夫（Alexei Tikhonov）指出，「古代洞穴的壁畫中，都會把獅子加上斑點，現在可以證實古人畫的是真的。」不過，鮑里斯身上並沒有斑點，科學家認為牠們可能是2頭不同品種的獅子。