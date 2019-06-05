年輕醫「暴力摘胎盤」！　22歲少婦嚴重出血痛到休克亡

▲ 這起案例在3月就已傳出，如今死者的42歲媽媽絲維特拉娜（Svetlana Malyukova）接受採訪，盼為女兒討回公道。

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名22歲少婦生下寶貝女兒，準備成為媽媽，享天倫之樂。只不過，這一切沒過多久就幻滅，因為婦產科醫師在手動摘除胎盤時，不慎把體內其他性器官也取了出來，她先是歷經劇痛、嚴重出血且休克，隨後陷入昏迷，最終心臟驟停死亡。如今，她的母親為女兒討回公道接受採訪，期盼該負起責任的人要出面承擔罪則，不要逃避。

每日郵報報導，22歲的愛麗莎特琵吉娜（Alisa Tepikina）的分娩過程還算順利，還能對著剛出生的女兒露出微笑，但因胎盤仍滯留在體內，助產士隨後請來一名27歲女醫師來處理取出胎盤的程序。

然而，根據愛麗莎特琵吉娜的47歲父親馬劉科夫（Dmitry Malyukov）的說法，這名年輕女醫師為了把胎盤取出，猛力拉扯臍帶，「當時我的女兒相當痛苦，痛到大叫」，但醫師並沒有理會她的哀嚎聲繼續動作，「這引發劇痛、休克、嚴重出血，最後她陷入昏迷」，最終她的心臟驟停，再也沒有醒來。

據了解，當時一架直升機處於待命狀態，準備把愛麗莎特琵吉娜送往大醫院搶救，但她因體況不佳無法搭乘直升機。儘管多名醫師被派來進行手術急救，但最終仍無法挽回她的性命，而她的官方死因被列為因疼痛所引起的嚴重休克。

事發後，醫療團隊收到正式譴責，這才讓整起事件對外曝光，但衛生部門的官員仍准許醫療團隊繼續工作。目前俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）已展開全面刑事調查，若醫師最終被判處觸犯醫療過失殺人罪，最高將面臨3年有期徒刑。

▼ 死者懷胎生下女兒，但卻無緣陪著孩子一起長大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）