室友帶女友「一週6天」回家啪　他崩潰買鎖頭…超狠大招被讚翻

▲網友說室友一週6天帶女友回家親熱。（示意圖／取自PEXELS）

國際中心／綜合報導

與親友同住總有許多不方便，一名越南網友就表示，室友太頻繁帶女友回家，不免也會恩愛一下，只好讓他外出迴避。但有一天，原PO終於受不了，下定決心好好整治室友，強大方法讓所有網友都讚嘆。

綜合外媒報導，原PO在越南論壇上分享自己的親身經歷，由於室友經常帶女友回家親熱，甚至「一週帶回來6天」，只能委屈他幾乎天天上街閒晃，等到2人親熱完才能回家休息。

原PO越想越氣，決定出個狠招！某天，他先將整個家中的食物通通吃完，接著下樓花4.5萬越南盾（約台幣61元）買了一個鎖頭，整理好行李，趁著室友又帶女友回家親熱時，從外頭將房子鎖上，自己背起行李就回老家。

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▲網友買鎖將室友及其女友鎖起來。（圖／取自Pixabay）

更狠的是，原PO還不忘傳訊息給室友：「祝你們有個幸福浪漫的夜晚，而不會是飢餓跟不安！」厲害的抗議方式引起網友回應「也太帥了吧」、「做得太好了」、「讓他們思考一下是愛情重要，還是麵包重要」、「我室友也是這樣，看來我要學學了」、「我整個大笑，你可以在老家度假一段時間」。