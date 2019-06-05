放桌上「5分鐘內要離開」！英國女王獨愛黑色手提包　私物、暗號全曝光

▲英國女王特別喜歡這個黑色的手提包。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）3日起前往英國進行國是訪問，並與英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）會面。有趣的是，女王一度向川普展示她心愛的手提包，但其實女王的手提包還藏著許多秘密信號。

綜合外媒報導，女王這個手提包來自一名倫敦設計師，是女王擁有的200多件飾品中的其中一個，有著向下屬發送秘密信號，以及裝著女王私人物品的功能。

報導指出，若女王在用餐期間將包包放於桌上，代表她想要在5分鐘內離開這個場合；若女王將包包放於地上，則代表她在進行一場無聊的對話，希望有人救她離開。事實上，這個手提包特地將把手製作得較長，方便女王與客人握手。

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▲手提包方便女王傳遞訊息。（圖／路透）

據悉，女王會在包中放入私人物品，包括老花眼鏡、鏡子、口紅、薄荷糖以及一支鋼筆；還有她4個孩子給她的「護身符」，像是安德魯王子（Prince Andrew）1982年從戰爭中返回英國的照片，其他家庭照及玩具。

特別的是，女王會隨身帶著一張5英鎊（約新台幣200元）的鈔票，準備隨時捐給教堂。