專訪自爆「梅根很討厭」　川普再澄清：是她討厭我，我沒有！

▲川普訪問英國，風波卻不斷。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）先前接受《太陽報》專訪時，脫口說出薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）很討厭。為了澄清，他又告訴電視節目主持人皮爾斯（Piers Morgan），大家誤解了他，是梅根討厭他，而不是他討厭梅根，「你知道嗎？她做了出色的工作，我希望她享受自己的生活，我覺得她很棒。」

《每日郵報》報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）3日抵達英國，展開為期3天的國是訪問。然而，他接受《太陽報》專訪卻失言，形容梅根很討厭（nasty）；此話引來軒然大波，他2日又在推特寫道，自己從沒說過梅根討厭，全是假新聞媒體所捏造。

川普似乎想要極力澄清各種傳聞，他又接受《早安英國》主持人皮爾斯的獨家採訪，內容預計5日播出。被問及是否討厭梅根時，他回答，自己當時所言並不是說梅根很討厭，「我說的，是她討厭我。基本上我並不知道她討厭我。」

皮爾斯詢問，川普是否有機會跟哈利王子（Prince Harry）談話。他回答，「我有，我祝賀了他，而且我認為他是了不起的傢伙。」皮爾斯又說，「他（哈利王子）是否有問，來吧，你真的覺得我老婆很討厭嗎？」川普說明，他並沒有與哈利王子討論到此事，因為媒體本來就是錯誤報導。

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▲梅根5月6日生下健康的男嬰。（圖／路透）



採訪過程中，川普還提到，英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）試圖與他見面，但這不太可行，至於美國能否與英國達成貿易協議？他回答，「這是有可能的，每件事情都有可能。」

川普5日將在英格蘭東南部城市朴茨茅斯（Portsmouth）出席「諾曼第登陸」（D-day）75周年國家紀念儀式，接著他會與梅蘭妮亞前往愛爾蘭，並於6日來到法國。《時人》雜誌報導，儘管川普2017年首次受到英國女王的正式邀請，此次訪問卻不斷受到推遲，倫敦市長也不歡迎他，他沒有與正在休產假的梅根見面。