孩子患有脊柱裂…醫苦勸墮胎　她堅持生下女嬰：還想再懷孕！

▲奧爾蒂斯牽著女兒的手。（圖／翻攝自IG／__rileyandmommy）



國際中心／綜合報導

美國紐澤西州27歲母親奧爾蒂斯（Crystal Ortiz）在懷孕時期，曾被醫師告知孩子出生後可能罹患脊柱裂（spina bifida），並建議還年輕的她墮胎。不過，她最終仍是生下女嬰萊利（Riley），即使小孩具有先天上的缺陷，必須使用助步器，她還是慶幸自己當初沒有選擇結束女兒的生命。

《每日郵報》報導，奧爾蒂斯懷孕20周時，醫師在檢查時告知，孩子可能患有脊柱裂或腦死，出現癱瘓等症狀，由於她與老公都還很年輕，或許能考慮墮胎。回憶當下的情緒，她感到非常憤怒，另一半也流下淚水，但最後她決定生下孩子，「無論結果如何，我們都會為了小孩奮戰。」

萊利在2017年7月出生，她有脊髓脊膜膨出的症狀，部分區域的肌肉癱瘓與無力，必須依賴助行器。她接受起碼3次的腦部手術，還有一次足部手術，儘管面對身體上的難題，她卻是個愛笑的女嬰。

奧爾蒂斯說，當她一看到孩子出生時，所有恐懼都消失了，小孩反而給予她勇氣，「我想我老公也有同樣的感覺。」她認為，很多事情當然值得擔心，包括要怎麼負擔醫療費用，「但我相信，不要讓憂心吞噬我們，這才是有幫助的。」

這名母親持續在社群媒體記錄女兒的成長過程，她經常收到負面留言，有人抨擊她，不過她並不後悔自己的決定，「我懷孕時，其中一個留言就是我不墮胎很自私，想把孩子帶進這世界並展開可怕的生活。」

面對批評，奧爾蒂斯反而表示，孩子勇敢的性格影響了許多其他家庭，帶來美好的希望，女兒教會她真正的幸福是什麼。她現在更希望，萊利可以有其他兄弟姐妹陪伴，就算她有50％的機率會生下另一個罹患脊柱裂的小孩。

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▲萊利靠著助步器往前邁進。（圖／翻攝自IG／__rileyandmommy）

「有些日子真的很艱難，但我能成為萊利的母親，我覺得很幸福。她教會我很多東西，包括如何真正去愛，真正感到開心。」奧爾蒂斯也建議其他父母，不要輕易放棄，也不要聽信反對的意見，「我們克服了難題，擁有美麗的天使。」