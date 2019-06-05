時薪1500才有房住！洛杉磯5.9萬人流落街頭…18-24歲「增加24%」

▲洛杉磯街頭，無家可歸者的情況越趨嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

洛杉磯地區無家可歸者（遊民）的問題自2015年來不斷惡化，政府4日公布的報告指出，全洛杉磯郡無家可歸的人數已達5.9萬人，比2018年多出了12%；更令人憂心的是，18至24歲的青年流浪街頭的人數已增加24%，幅度是各年齡層中最大的。政府當局將問題矛頭指向洛杉磯年年上漲的租金，導致流落街頭的人數暴增，甚至比政府的住宅計畫進度快太多。

綜合外電報導，2019年，洛杉磯郡無家可歸的人增加了6200人，增幅為12%；洛杉磯市沒有固定住所的人口超過3.6萬人，增幅為16%；而最為嚴重的地區，非西洛杉磯 (West Los Angeles，別名Sawtelle Japantown)，以及聖蓋博谷（San Gabriel Valley）地區莫屬，無家可歸的人分別多出19%和17%。

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▲如今已達5.9萬人，在洛杉磯負擔不起容身之處。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯無家可歸者服務局（Homeless Services Authority）執行主任林恩（Peter Lynn）表示，政府目前尚無辦法有效解決貧困問題，只能持續進行公眾健康、街頭服務和租金補貼等計畫。2018年，政府已經透過2次選民投票許可的加稅政策，並投入超過6億美元（約新台幣188億元）的經費，用於社會服務和新的住宅計畫。儘管如此，事情仍未得到有效解決；政府也指責當地租金上漲的「惡況」，才是無家可歸者暴增的原兇。

根據非營利組織「California Housing Partnership」計算，洛杉磯租金自2000年以來已經上漲了32%，如今平均需要花費2471美元（約新台幣7.7萬元）才能有房子住，代表每位租客的時薪必須達目前平均薪資3倍以上、47.52美元（約新台幣1500元）才能負擔租房。

針對住房問題，洛杉磯市近期計畫再投入4200萬美元（約新台幣13億元），市長賈西迪（Eric Garcetti）也出面喊話，不能被數據削弱推行政策的信心。不過目前為止，洛杉磯啟動的住宅計畫只建好2棟公寓，共能容納147人，庇護所也只增加了3戶。