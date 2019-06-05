奧蘭多環球影城水上樂園傳「電擊意外」　遊客及員工觸電送醫

▲奧蘭多環球影城「火山灣」驚傳電擊意外。（圖／翻攝自環球影城官網）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州奧蘭多環球影城傳出「電擊事故」，事發地點位在園內的水上樂園「火山灣」（Volcano Bay），不但有遊客在玩的時候遭到電擊，還有員工也因此受傷，送醫院檢查，當天「火山灣」已經提早關閉，隔天即正常營業。



綜合外媒報導，「火山灣」於當地時間2日下午傳出有電擊事故，讓整個園區都提早關門，奧蘭多消防局在4點多接獲報案，並將4人送至附近的醫院，其中包含遊客以及員工，全都在隔天順利出院。



當天與家人一起前往的遊客卡莉諾（Sarah Carlino）提到，她的妹妹在早上11點多時走在「火山灣」附近，感覺到腳底一陣麻痺感，但是跟工作人員回報之後，對方卻不相信，置之不理。

卡莉諾表示，雖然第一個員工沒有理會，但她還是繼續去找其他人，「萬一有人身上有心律調節器，或者是有小孩子怎麼辦？」大約10分鐘後，就看到附近的漂漂河關閉，不久後整個火山灣園區都關閉，她也在臉書上表示，「他們應該要更早關閉園區的」。在社群媒體上，也有不少遊客當天感受到「電擊」。

一名發言人向《福斯新聞》表示，當天在火山灣園區發生「技術問題」，他們提早關閉園區並排除問題，為了謹慎起見，部分的員工被送往醫院檢查，園區已經在3日正常開放。但環球影城園方並沒有特別指出是什麼狀況，或是員工們是為何被送醫。



《奧蘭多捍衛報》（The Orlando Sentinel）報導提到，一名在水上樂園擔任救生員的員工表示，事故原因是名為「Krakatau」的水上雲霄飛車設施發生電線短路問題。