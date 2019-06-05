老公約吃早餐卻賴床！怒妻衝進房間拖人…「咬爆他蛋蛋」驚醒崩潰

▲老公沒起床吃早餐，怒妻狠咬他蛋蛋。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

柬埔寨暹粒市一名人妻在丈夫答應要吃早餐後，一大早就準備好美味料理等待一起用餐，沒想到丈夫卻因宿醉的關係，無法順利起床，反而還大罵她，讓她受不了怒咬丈夫的下體導致流血送醫。

綜合外電報導，40歲男子梵恩（Chum Vung）答應38歲妻子李普（Ly Leap）會起床吃早餐，卻因為前一天喝爛醉，導致隔天早上根本起不來，不管老婆怎麼叫他，他都躲在被窩繼續睡覺。

李普已經精心準備早餐正等待丈夫一起享用，努力叫他起床，卻被丈夫的「起床氣」掃到颱風尾，甚至遭大聲怒斥，氣得她怒沖沖進入房間，要把丈夫拖下床，兩人因此發生激烈衝突。李普一氣之下狠咬梵恩的下體，導致流血事件發生。

警方初步調查，由於李普叫床的方式太過激烈，從床上拖拉丈夫的身體，害得丈夫的頭部撞到地板，甚至狠咬丈夫右側的蛋蛋，哀傷的結果引爆丈夫回擊，咬了她的耳朵，最後兩人都沒有順利吃早餐，還雙雙見血送醫治療。

事後，夫妻兩人表明不互告彼此，因此警方沒有逮捕人，該案也就此結案。