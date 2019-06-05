退役空軍帶妻遊斐濟「回程前相繼染病亡」　留下一對年幼子女

▲保羅與妻子蜜雪兒同遊斐濟，卻相繼病逝。（圖／翻攝自當事人Facebook，下同）

國際中心／綜合報導

美國德州一對夫妻上月22日前往斐濟旅遊，沒想到卻在回程的前一天突然病逝，留下一對年幼的子女，讓親友相當錯愕。由於斐濟目前正好是流感的高峰期，不排除這對夫妻是感染了某種致命的病毒，在確定死因之前，當局不會讓家屬將遺體領回美國安葬。

綜合外媒報導，退役空軍保羅（David Paul）與妻子蜜雪兒（Michelle）上月22日到25日前往斐濟渡假，沒想到卻突然感到身體不適，急忙前往當地醫院求診，妻子仍因病情急速惡化而死，他自己也在等待轉往澳洲治療之前就不幸病逝。

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▲兩人的子女都還很年幼。

在美國的親友聽聞這件事都很驚訝，接受媒體採訪時難過地說，「他們知道自己的身體有些不對勁，所以才會立即前往醫院，但還是來不及。保羅是退役空軍，蜜雪兒在念書時是一名運動員，兩人的身體狀況一直都很健康，實在想不透為何會突然病逝。」

由於斐濟目前正好是流感的高峰期，當局不排除保羅與妻子是感染了某種致命病毒，在確定死因之前，遺體會暫時留在當地，等到確定之後，才會讓家屬領回美國安葬。