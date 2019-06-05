14歲被闖屋性侵！　荷蘭少女接受安樂死：我已經累了

▲波索芬年幼時曾遭性侵。（圖／翻攝當事人臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

荷蘭17歲少女波索芬（Noa Pothoven）年幼時曾遭性侵害3次，從此患上嚴重的創傷後壓力症候群；半年前，她瞞著所有人私下聯絡一間「安樂死機構」（end-of-life clinic），取得執行認可後，在本月1日結束了她的生命。她於安樂死執行的前一天在社群網站上表示，「經過多年的戰鬥，我早已疲憊不堪。」

綜合外電報導，波索芬11歲參加一場為兒童舉辦的派對時，受到了第一次性騷擾，12歲又發生類似的情況，直到14歲在阿納姆（Arnhem）南部的一個住宅區慘遭性侵害。往後數年的時間，她曾因為對自己感到羞恥而不敢向任何人公開，直到2018年才終於鼓起勇氣報警。

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▲波索芬曾為自己被性侵而感到羞恥，對身體骯髒的錯覺直到死前仍如影隨形。（圖／翻攝當事人臉書）

波索芬患上嚴重的創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，PTSD）、憂鬱症及厭食症，不斷在病症之中掙扎，期間更出版一本詳細描述自己如何抵禦精神疾病的著作《獲勝或學習》；她說，荷蘭沒有專門的機構或診所，能夠提供青少年尋求心理或身理上的協助，希望這本書能幫助同樣在生活中掙扎且脆弱的年輕人。

波索芬在一次受訪中表示，早在2018年12月就曾瞞著親朋好友，和海牙（英文The Hague，荷蘭語Den Haag）一間安樂死機構聯絡。她說，「我住的地方曾被破門闖入，我的身體再也沒有辦法像以前那樣」，「我總是害怕，總是處於警戒，直到今天，我仍然覺得自己的身體是髒的。」

▲▼「經過多年的戰鬥，我早已疲憊不堪」，波索芬於1日接受安樂死過世。（圖／翻攝當事人臉書）

5月31日，波索芬接受安樂死的前一天，她在Instagram上向大家公開這個決定，「對於該不該分享這件事，我考慮了一陣子，但我還是決定這麼做」，「看過我接受住院治療的文章的人，或許會對這個決定感到驚訝，但我計畫這麼做已經很久了，這並沒有衝突」，「我就直接說重點，我在10天內會死去」，「經過這麼多年的戰鬥，我早已疲憊不堪，而且不吃不喝一段時間了，在多次討論評估後，他們決定讓我離開，因為我再也無法忍受這些痛苦。」她認為自己已不是一個完整的人，「我仍在呼吸，儘管我已不再活著。」

2002年，荷蘭通過《應要求終結生命與協助自殺法》(Act on Termination of Life on Request and Assisted Suicide)後，與比利時成為全球首先通過合法安樂死的國家，申請安樂死的人們，必須通過法律規定的各種嚴格審查標準，其中，儘管年齡只有12歲，若經過醫師多次評估，確定在可預見的未來裡沒有明顯的解決方式，也能夠依照當事人意願合法執行安樂死。

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