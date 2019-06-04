17歲少女被咬斷左腿！陸戰隊勇父怒揮5拳　暴打鯊魚救女

▲美國再發生鯊魚襲人事件，17歲少女左腿截肢。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州一名17歲少女2日到梅肯堡沙灘戲水，不料竟遭鯊魚攻擊，她的前海軍陸戰隊父親立刻跳入海中營救女兒，揮拳暴打巨鯊頭部，將鯊魚打跑。少女雖然失去了一條腿和幾根手指頭，但撿回一條性命。

根據美國軍事網站「任務與目標」（TASK & PURPOSE）消息，遭鯊魚攻擊的17歲少女佩姬（Paige Winter），其父親查理（Charlie）是一名退役海軍陸戰隊員，現職為消防員。

根據少女祖母在臉書貼文中的說法，佩姬在海邊遭鯊魚攻擊時，查理立刻用拳頭痛擊鯊魚的鼻尖5次，直到把鯊魚打跑為止。根據ABC New旗下WCTI-12電視台報導，少女被緊急送醫急救，但腿部、骨盆和手部有嚴重撕裂傷，只能截肢保命。

院方發言人表示，雖然少女的傷勢嚴重，但復原狀況良好，她不止感謝父親，也透過院方向當時在海灘上伸出援手的所有人表達謝意。院方代發的聲明中還強調，佩姬雖然遭鯊魚攻擊，但仍尊重海洋生態環境，呼籲大眾關心鯊魚的生存環境和安全。

佩姬的家人在募款網站GoFundMe上替她開設了一個頁面，短短1天之內就募集超過2萬8000美元（約88萬元新台幣）善款，這筆錢將用於手術、復健和製作義肢的費用。佩姬的母親在頁面上提到，雖然佩姬的左腿大腿以下截肢，但她仍保持樂觀的態度，還向家人開玩笑說「鯊魚其實是好人」。

▼Paige Winter的募款頁面，短短1天內募得超過2萬8000美元善款，還在持續增加中。（圖／取自gofundme網站）

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