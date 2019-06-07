蛀8顆牙！4歲男童麻醉後再也沒醒　家長控：沒簽同意書

▲ 4歲男童看牙醫竟意外喪命。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起疑似醫療疏失造成的悲劇，一名年僅4歲的男童因牙痛找上首爾江西區一間牙醫診所，才發現他有8顆牙齒都蛀牙，未料院方在未完全經家屬同意的狀況下施打麻醉並進行治療，而男童從此便再也沒醒過來。

《JTBC新聞室》3日報導，男童今年1月到這家牙醫診所掛號。當時醫生發現他嘴裡足足有8顆蛀牙，因此為他施打麻醉，讓他陷入半睡眠狀態才開始治療，沒想到男童在過程中失去意識，雖然緊急移送到急診室，經過長達2小時的急救，還是沒有張開眼睛。

事發後，牙醫診所主張，為讓男童進入半睡眠狀態，曾使用2種藥物。但診療紀錄顯示，男童在治療過程中突然醒來，院方便使用催眠瓦斯及1種藥物。

根據大韓小兒牙醫科學會（KAPD）方針，施打麻醉前，院方應確實告知病患監護人治療方法的風險，且監護人須簽署同意書。但死去的男童家長主張，當時沒有聽到詳細的治療風險說明，也沒有簽下任合同意書。悲痛的父親表示，治療開始前，院方僅告訴他們「我們也是這樣治療更小的孩子的。大家都是這樣，不會有事的」來讓他們放心。